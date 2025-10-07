OIJ y Fiscalía detienen a sospechoso de asesinar a cliente de bar

Detalle de una de las viviendas allanadas este martes en Batán (Limón) donde se detuvo a uno de los sospechosos del homicidio ocurrido el 12 de setiembre. Fotografía:

Desde las 5 a.m., agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de Batán y de la Fiscalia Adjunta de Limón allanan dos propiedades en busca de los sospechosos de asesinar al cliente de un bar.

Los imputados son de apellidos Chavarría Martínez y Rodríguez Bryan a quienes atribuyen el homicidio de Eladio Gutiérrez Pizarro, ocurrido el 12 de setiembre a las 2:49 a. m. frente al sport bar Batán, en Limón.

De acuerdo con las autoridades judiciales, los sospechosos ejecutaron el crimen con premeditación y alevosía.

En las diligencias de este martes, el OIJ confirmó la detención de Rodríguez Bryan de 23 años.

“Los encartados Chavarría Martínez y Rodríguez Bryan, a bordo de una motocicleta, con el objetivo de darle muerte al ofendido Eladio Gutiérrez Pizarro, con un plan previamente establecido, utilizando un arma de fuego, tipo pistola, anulando cualquier posibilidad de defensa del agraviado, de forma despreciativa por la vida humana, dispararon en su contra en al menos cuatro ocasiones, mientras se encontraba en las afueras del sport bar”, detalla la investigación.

Producto del ataque, Gutiérrez Pizarro recibió impactos de bala en el tórax, cuello y cabeza, “Con laceración de la arteria carótida común izquierda, vena subclavia izquierda y pulmón izquierdo con hemotórax izquierdo y exanguinación, heridas que le provocaron la muerte”, agrega el documento judicial.

La causa se tramita bajo el número de expediente 25-000620-1103-PE.

De acuerdo con datos del OIJ, a esta fecha han ocurrido al menos 667 homicidios a nivel nacional, de los cuales, 132 corresponden a la provincia de Limón, la segunda más violenta después de San José, que reporta 227 casos.