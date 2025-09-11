Sucesos

OIJ realiza ocho allanamientos en Matina para desarticular banda que ejecutaba homicidios y extorsiones

Sospechosos habrían ejecutado violentos cobros gota a gota a deudores de un prestamista asesinado

Por Christian Montero
Un hombre de apelllidos Britton Anderson conocido como Negro, lideraba un grupo delictivo de Matina en Limón, que fue desarticulado este jueves por el OIJ y la fiscalía.
