OIJ precisa cómo inició la investigación que llevó a la detención del exportero del Herediano

Steven Orias, de 22 años, fue detenido por el delito de tentativa de homicidio.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) detuvo la mañana de este miércoles al exportero del Club Sport Herediano, Steven Orias, de 22 años, por el presunto delito de tentativa de homicidio.

Orias fue aprehendido a las 11:10 a. m. en vía pública, en el sector de Los Sitios, Moravia. De acuerdo con la Policía Judicial, los hechos por los que se le investiga ocurrieron el pasado 1.º de agosto, en el mismo lugar donde fue detenido.

Según la versión preliminar, una riña entre varias personas habría llevado a Orias a intentar asesinar a tres individuos con un arma tipo AK-47. Tras el incidente, los agentes del OIJ recibieron una denuncia e iniciaron la investigación que culminó con su captura.

Además de su detención, al actual jugador del Municipal Desamparados se le decomisó su teléfono celular.

Orias será llevado al Ministerio Público y ahí se determinará su situación jurídica.