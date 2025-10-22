Sucesos

OIJ precisa cómo inició la investigación que llevó a la detención del exportero del Herediano

El joven fue detenido este miércoles por el presunto delito de tentativa de homicidio

Por Natalia Vargas
Steven Orias, Wendy Corella, Herediano
Steven Orias, de 22 años, fue detenido por el delito de tentativa de homicidio. (Cortesía )







Steven OriasjugadortentativahomicidioOIJ
