OIJ pide colaboración del entorno del Diablo para que lo delaten ante la DEA

El subdirector del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Michael Soto Rojas, hizo un llamado directo al entorno más cercano de Alejandro Arias Monge, conocido en el mundo policial y criminal como Diablo, para que brinden información a la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés).

Durante una conferencia de prensa este miércoles, Soto apeló a la lógica interna del crimen organizado, donde, según dijo, “la traición” es común cuando existe un factor económico de esta magnitud.

Por ello, no descartó que amigos, familiares o cómplices del fugitivo estén considerando delatarlo a cambio de la recompensa de $500.000 (más de ¢254 millones) ofrecida por el gobierno estadounidense.

“Estoy seguro de que este sujeto en este momento está temblando. Va a empezar a preocuparse de quién lo va a traicionar. ¿Por qué no un familiar? ¿Por qué no un amigo o un cómplice?”, afirmó Soto.

Esta es la imagen que el Departamento de Estado divulgó este miércoles al divulgar el pedido de recompensa. Fotografía: (DEA/Cortesía)

De acuerdo con lo que informó el jefe policial, Diablo tendría un modus operandi de para huir de las autoridades, el cual consiste en estar por sectores montañosos cerca de la frontera entre Costa Rica y Nicaragua.

“Por ahí está (la Reserva Biológica nicaragüense) Indio Maíz, y entonces esta gente está en ese sector y se meten para allá porque no podemos pasarnos y, cuando nos vamos, vienen y esa es la información que hemos tenido en algún momento”, explicó Soto.

Así mismo, destacó que esta es la primera vez en la historia que los Estados Unidos ofrece una recompensa de esa magnitud a quien de información que conduzca al paradero de Diablo.

Garantías de confidencialidad

Soto explicó que la información sobre el paradero de Arias será canalizada exclusivamente por la DEA, la cual garantiza el anonimato del colaborador. El subdirector del OIJ dejó claro que ninguna institución nacional recibirá esos datos de forma directa.

Este es Alejandro Arias Monge conocido como Diablo

“Es importante aclarar que es la DEA la que canaliza la información. Ustedes vieron que (en la solicitud de requerimiento) está el número de ellos, no hay un número nacional y está un correo electrónico de ellos, ellos mismos capten la información directamente, que ellos mismos negocien con la persona las condiciones y que sólo ellos manejen el nombre de la información, de tal forma que la ejecución operativa se haría desde el punto de vista nacional, no importa cuál cuerpo policía, no importa, pero que se logre la captura”, explicó Soto", detalló Soto.

Este miércoles luego de que se diera a conocer que el Ministerio Público junto al OIJ lograron que la DEA ofreciera dinero para la captura, presidente Rodrigo Chaves cuestionó al OIJ durante su habitual conferencia de los miércoles, por no haber capturado aún a Arias.

En respuesta, Soto sostuvo que el fugitivo ha extendido su influencia incluso dentro de los cuerpos policiales del país.

“No quiero entrar en polémicas, y mucho menos con el señor presidente, a quien respetamos por su investidura. Pero hay que decir las cosas como son: hay problemas de corrupción en todos los cuerpos policiales del país”, enfatizó el subdirector judicial.

El anuncio de la DEA, ofreciendo una recompensa por Arias Monge, se logró luego de varias reuniones de ese organismo estadounidense con funcionarios de alto nivel del OIJ y la Fiscalía.

Los encuentros primero fueron para valorar la inclusión de Arias Monge entre sus objetivos de búsqueda y luego el pago de una recompensa a cambio de quien divulgue su paradero.

La gestión se realiza en momentos cuando los cuerpos policiales de Costa Rica están tan debilitados que carecen de recursos tecnológicos, de personal y otros para ejecutar una búsqueda de esta naturaleza.

Sin temor a represalias

Consultado sobre la posibilidad de que Arias ofrezca dinero a cambio de asesinar policías, como ocurrió en Colombia en los años 90, Michael Soto aseguró no tener miedo, a pesar de las amenazas que ya han recibido tanto él como otros jerarcas de seguridad.

“Eso ya lo hemos visto. Las amenazas directas a personas como Carlo (Díaz, fiscal general), Randall (Zúñiga, director del OIJ) y mi persona no nos extrañan. No nos asustan. Si el Señor nos llama a su presencia trabajando, sería digno. Pero mientras tanto, haremos lo que corresponda sin temor”, afirmó.

Michael Soto y Carlo Díaz manifestaron estar atentos eventualmente a amenazas que puedan surgir de El Diablo. (Yiren Altamirano Bolaños., /Yiren Altamirano Bolaños)

Arias enfrenta múltiples órdenes de captura por delitos como narcotráfico, homicidio agravado, robo y lavado de dinero. La DEA lo vincula con el transporte de cargamentos de cocaína desde Colombia, a través de Centroamérica y México, con destino final a Estados Unidos.

“El grupo de Arias también utiliza redes sociales para sembrar terror en la población costarricense, mediante publicaciones con armas de fuego, amenazas contra funcionarios y videos de asesinatos”, advirtió el comunicado oficial.

Además, tanto las autoridades nacionales como la DEA han identificado células criminales vinculadas a El Diablo en las siete provincias del país.

Arias salió de prisión el 28 de octubre de 2016, tras cumplir prisión preventiva por dos homicidios. Desde entonces, su paradero es desconocido.