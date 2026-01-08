Sucesos

OIJ: narcotraficantes obligan a comerciantes a vender licor y cigarrillos de contrabando

Dos ticos fueron detenidos por policía panameña con cargamento de licores

EscucharEscuchar
Por Christian Montero
Dos costarricenses fueron detenidos por el Servicio Nacional de Fronteras (Senafront), de Panamá, con un contrabando de más de 4.000 latas de cerveza.
Dos costarricenses fueron detenidos por el Servicio Nacional de Fronteras (Senafront), de Panamá, con un contrabando de más de 4.000 latas de cerveza. (Foto: cortesía Senafront/Foto: cortesía Senafront)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Contrabando cervezas PanamáTicos detenidos contrabando de cervezas
Christian Montero

Christian Montero

Bachiller en Periodismo y licenciado en Comunicación de Mercadeo. Tiene 20 años de experiencia en sucesos, temas judiciales, seguridad y desastres. Cubrió el terremoto de Cinchona, juicios contra expresidentes y fraudes electrónicos. Ganó el Premio ESET 2022 en Seguridad Informática.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.