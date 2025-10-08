Sucesos

OIJ le sigue los pasos a tres hermanos por agresiones en un supermercado

Policía Judicial allana viviendas de cinco sospechosos en la zona sur. Sospechosos serían allegados de los implicados en el homicidio de seis personas en Buenos Aires de Puntarenas, en 2021

Por Christian Montero
Allanamiento Volcán de Buenos Aires. Foto OIJ.
Agentes judiciales allanan las viviendas de cinco sospechosos de agresiones, quienes estarían relacionados con sujetos investigados en la masacre de Buenos Aires de Puntarenas. Foto con fines de ilustración.







Bachiller en Periodismo y licenciado en Comunicación de Mercadeo. Tiene 20 años de experiencia en sucesos, temas judiciales, seguridad y desastres. Cubrió el terremoto de Cinchona, juicios contra expresidentes y fraudes electrónicos. Ganó el Premio ESET 2022 en Seguridad Informática.

