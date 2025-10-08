OIJ le sigue los pasos a tres hermanos por agresiones en un supermercado

Agentes judiciales allanan las viviendas de cinco sospechosos de agresiones, quienes estarían relacionados con sujetos investigados en la masacre de Buenos Aires de Puntarenas. Foto con fines de ilustración.

El Organismo de Investigación Judicial y la Fiscalía allanan las casas de cinco personas a quienes atribuyen la agresión de un hombre en un local comercial de Buenos Aires de Puntarenas a finales del mes pasado.

Entre los sospechosos figuran tres hermanos de apellidos Moya Picado, a quienes atribuyen agredir con armas de fuego y arma blanca a una hombre mientras estaban en la parte trasera del supermercado Súper Moya, ubicado en Peje de Volcán, Buenos Aires.

El hecho que motivó los allanamientos de este martes ocurrió 30 de septiembre a eso de las dos de la tarde, cuando la víctima se trasladó al supermercado con el fin de sostener una conversación acordada con uno de los imputados.

Al llegar al sitio, uno de los hermanos Moya le dijo que se dirigieran a un aposento ubicado en la parte trasera del local, en específico donde se encontraban las máquinas tragamonedas y los cilindros de gas.

En el trayecto hacia ese sitio, el ofendido observó que tres hombres caminaban detrás de ellos, luego identificó a otros dos hermanos Moya Picado coadministradores del negocio, así como un menor de edad.

El denunciante manifestó que uno de los hermanos portaba un cuchillo de tamaño medio, con el cual lo amenazaba haciendo movimientos intimidatorios que simulaban introducirle el arma blanca en su cuerpo, además, portaba en la otra mano un revólver.

El otro hermano y el menor también portaban armas de fuego tipo revólver con las cuales encañonaron al hombre.

Según la denuncia, los tres sujetos comenzaron a agredir físicamente al ofendido, lo golpearon con las manos abiertas, puños y otras acciones que le ocasionaron heridas en el rostro y cabeza, hematomas y escoriaciones, uno de los hermanos lo golpeó con la empuñadura del arma de fuego en la cabeza, provocándole una importante herida.

El ofendido agregó que durante los hechos se encontraba en el lugar una mujer de apellidos Gamboa Vargas, esposa de uno de los hermanos Moya, quien, si bien no participó en la agresión, mantuvo cerrada la puerta del local luego de que el hombre había ingresado.

Las autoridades judiciales precisaron que se vincula a los imputados con otros delitos en la zona de Buenos Aires.

Además, se presume que varios de los sospechosos de este caso son familiares de los implicados en la masacre de Buenos Aires de Puntarenas.

En ese caso, ocurrido el 17 de octubre de 2021, fueron asesinadas seis personas en una finca de Llano Bonito de Brunca. Tres años después, dos primos de apellido Rojas, fueron sentenciados a las penas máximas.