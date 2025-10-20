OIJ investiga muerte de privado de libertad en Pococí

Un privado de libertad de 49 años falleció la tarde del domingo en Pococí.(Imagen con fines ilustrativos)

Un privado de libertad de apellidos Segura Chavarría, de 49 años, falleció la tarde del domingo luego de manifestar a los oficiales del centro penal de Pococí que no se sentía bien.

Segura fue trasladado de emergencia al Hospital de Guápiles en compañía de recursos policiales y, a su llegada al centro médico, fue declarado fallecido dentro de la unidad móvil a las 4:05 p. m.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) asumió el caso para iniciar las pesquisas y determinar las circunstancias que llevaron al fallecimiento de Segura.

Por su parte, el Ministerio de Justicia y Paz lamentó el deceso del privado de libertad y afirmó que colaborará con las autoridades judiciales en el avance de las investigaciones.