Sucesos

OIJ investiga muerte de privado de libertad en Pococí

El hombre fue declarado fallecido la tarde del domingo

Por Natalia Vargas
En la imagen, se ven unos brazos de una persona en la cárcel. Privados de libertad habrían recibido subsidios del gobierno de Costa Rica por error.
Un privado de libertad de 49 años falleció la tarde del domingo en Pococí.(Imagen con fines ilustrativos) (Archivo LN)







Privados de libertadfallecimientoMinisterio de Justicia y Paz
