OIJ investiga muerte de privado de libertad en Pococí

Un privado de libertad de apellidos Segura Chavarría, de 49 años, falleció la tarde del domingo luego de manifestar a los oficiales del centro penal de Pococí que no se sentía bien.
Segura fue trasladado de emergencia al Hospital de Guápiles en compañía de recursos policiales y, a su llegada al centro médico, fue declarado fallecido dentro de la unidad móvil a las 4:05 p. m.
El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) asumió el caso para iniciar las pesquisas y determinar las circunstancias que llevaron al fallecimiento de Segura.
Por su parte, el Ministerio de Justicia y Paz lamentó el deceso del privado de libertad y afirmó que colaborará con las autoridades judiciales en el avance de las investigaciones.