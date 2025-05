OIJ encuentra 10% de instrumentos de Erick León: ‘Me impacté cuando vi partes de la batería’

El cantante costarricense Erick León recibió noticias sobre el camión con instrumentos que le robaron a mediados de abril. Tanto el artista, como la Fuerza Pública se refirieron a un allanamiento realizado este sábado 10 de mayo en una propiedad en Horquetas de Sarapiquí, en Heredia.

En el lugar hallaron cuatro automotores en buen estado, otros vehículos desmantelados y tres camiones: las autoridades no descartan que uno de ellos sea el sustraído al cantante.

“Quiero comentarles que en Sarapiquí apareció un 10% de mi equipo (...). Fue donde hicieron el allanamiento hoy de los camiones. El camión todavía no se sabe porque hay dos cabinas desarmadas que son blancas”, lamentó León en un video publicado en su perfil de Instagram.

En un comunicado difundido por el Ministerio de Seguridad, se agregó que durante el allanamiento realizado por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) se encontraron instrumentos musicales “que aparentemente pertenecen al cantante León”.

Así fue hallada la batería de Erick León. Este es uno de los instrumentos que iban en el camión que le sustrajeron en Heredia, a mediados de abril.

En la grabación, el artista afirmó que los instrumentos efectivamente son suyos.

“Este video es para decirles que continúo bien, un poco asustado. Me impacté cuando vi partes de la batería cuando aparecieron. No compren ningún tipo de equipo en esta zona. Ese equipo es completamente robado y es mío. No compren cosas robadas ni de dudosa procedencia”, añadió el artista.

Según el comunicado, el allanamiento se realizó luego de que oficiales de la Fuerza Pública se percataron la noche del viernes, que vehículos que circulaban a gran velocidad ingresaron a una propiedad en la que se conocía que guardaban carros robados. Luego de coordinar con la Fiscalía y el OIJ, fue posible ingresar al lugar.

El 16 de abril, La Nación informó de que el cantante Erick León solicitaba ayuda para encontrar el camión que utilizaba para trasladar sus instrumentos, el cual había sido robado en Heredia.