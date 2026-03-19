Sucesos

OIJ ejecuta allanamientos en Pavas y Tibás contra vendedores de drogas

Policía Judicial busca a ocho sospechosos.

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Por Christian Montero
Agentes de la Sección Especializada Antidrogas del OIJ, intervinieron en ocho viviendas en Pavas y León XIII en busca de sospechosos del delito de infracción a la Ley de psicotrópicos.
Agentes de la Sección Especializada Antidrogas del OIJ, intervinieron en ocho viviendas en Pavas y León XIII en busca de sospechosos del delito de infracción a la Ley de psicotrópicos. (Foto: cortesía OIJ/Foto: cortesía OIJ)







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Allanamientos drogas Pavas Tibás
Christian Montero

Christian Montero

Bachiller en Periodismo y licenciado en Comunicación de Mercadeo. Tiene 20 años de experiencia en sucesos, temas judiciales, seguridad y desastres. Cubrió el terremoto de Cinchona, juicios contra expresidentes y fraudes electrónicos. Ganó el Premio ESET 2022 en Seguridad Informática.

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