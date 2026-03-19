OIJ ejecuta allanamientos en Pavas y Tibás contra vendedores de drogas

Agentes de la Sección Especializada Antidrogas del OIJ, intervinieron en ocho viviendas en Pavas y León XIII en busca de sospechosos del delito de infracción a la Ley de psicotrópicos.

Desde las 2 p. m., un contingente policial tomó las localidades de Finca San Juan en Pavas y León XIII en Tibás, como parte de una acción contra sospechosos de distribuir drogas.

El operativo está a cargo de la Sección Especializada Antidrogas del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), quienes ejecutan ocho allanamientos tras los que pretenden la detención de igual cantidad de personas, investigadas por el delito de Infracción a la Ley de Psicotrópicos.

OIJ ejecuta múltiples allanamientos en Pavas y Tibás

Según la información preliminar, la investigación inició en el año 2023 a raíz de varias informaciones confidenciales que habrían ingresado, en las cuales se señaló que en el distrito de Pavas “se encontraba establecida una organización criminal dedicada supuestamente a la comercialización de drogas”, reportó la Policía Judicial.

Es por esto que los agentes judiciales, bajo dirección funcional con el Ministerio Público, ejecutan las intervenciones donde, además de la detención de estas personas, se pretende el decomiso de evidencia importante para la investigación.

El trabajo policial está en desarrollo.