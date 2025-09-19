OIJ detiene a sospechosos de sicariato en Atenas

Decomiso de armas en Atenas a sospechosos de sicariato

En un allanamiento que se mantiene en desarrollo en el cantón de Atenas, Alajuela, agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), detuvieron a sospechosos de sicariario y les decomisaron un importante arsenal.

Fuentes judiciales explicaron a La Nación que se trata de ciudadanos de origen jamaiquino quienes estarían vinculados con casos de sicariato.

El recuento preliminar detalla que en la propiedad intervenida, los judiciales incautaron hasta el momento, tres fusiles de asalto, tres armas cortas, chalecos antibala y una gran cantidad de municiones.

Las identidades de las personas detenidas de momento se mantiene el reserva.

Este es el segundo decomiso importante de armas que hace la Policía Judicial en la provincia de Alajuela, luego de que en junio fuera ubicada una bodega con un arsenal y droga en La Guácima en donde había 10 fusiles M16, 26 fusiles de asalto semiautomáticos y otro Galil Sar, y 19 pistolas, en apariencia 9 mm.

El caso de este viernes se mantiene en desarrollo.

Decomiso de armas en Atenas a sospechosos de sicariato (Foto: OIJ/Foto: OIJ)