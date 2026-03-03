Sucesos

OIJ detiene a sospechoso de secuestrar a un hombre en La Guácima de Alajuela

El OIJ capturó en La Guácima a un hombre de apellido Jara por la retención de un joven en enero. Hay dos sospechosos más en fuga.

Por Yucsiany Salazar
Allanamiento Limón Caso Transbordo
Las autoridades judiciales buscan a otros dos sospechosos vinculados con el caso. Imagen con fines ilustrativos. (Alonso Tenorio)







Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

Estudió en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Con experiencia en periodismo digital, manejo de redes sociales y producción de contenido audiovisual.

