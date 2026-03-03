OIJ detiene a sospechoso de secuestrar a un hombre en La Guácima de Alajuela

Las autoridades judiciales buscan a otros dos sospechosos vinculados con el caso. Imagen con fines ilustrativos.

Agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) detuvieron este martes a un hombre de apellido Jara, de 23 años, quien figura como sospechoso del delito de privación de libertad.

La captura se ejecutó tras un allanamiento en una vivienda ubicada en Rincón Chiquito, en La Guácima de Alajuela. Según el informe de las autoridades, los hechos ocurrieron en enero del 2026, cuando el sospechoso, junto a otras dos personas, habría retenido contra su voluntad a un joven de 22 años durante tres días.

La víctima logró escapar luego de un operativo de la Policía Administrativa en la zona donde estaba renetido y alertó a las autoridades.

A partir de ese momento, el OIJ inició las pesquisas que permitieron identificar y ubicar al sospechoso. Durante el allanamiento en la vivienda, los agentes judiciales también decomisaron evidencia relevante para el caso.

“Se espera la detención de las otras dos personas vinculadas a este caso”, indicó el OIJ.

El operativo comenzó a las 6:00 a. m. bajo la dirección del Ministerio Público. El detenido fue puesto a disposición de la Fiscalía para que se determine su situación jurídica.