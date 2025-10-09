OIJ detiene a joven de 18 años sospechoso de tentativa de homicidio en Limón

Brown, de 18 años, habría disparado a varias personas desde un vehículo.

Un joven de apellido Brown, de 18 años, sospechoso de tentativa de homicidio, fue detenido por agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) la mañana de este jueves, en Corales de Limón.

Los hechos que se le atribuyen ocurrieron el 10 de agosto de este año, en Pacuare. De acuerdo con el reporte preliminar, el joven abordó un vehículo junto con dos personas más y, desde el interior del carro, dispararon contra varias personas, quienes resultaron ilesas del ataque.

Oficiales de la Fuerza Pública desplegaron un operativo y detuvieron a uno de los sospechosos, pero dos lograron escapar.

Investigadores del OIJ de Limón iniciaron las pesquisas y lograron individualizar a Brown.

Durante el allanamiento en su vivienda, los agentes decomisaron dosis de marihuana, un arma de fuego con proyectiles y dinero en efectivo.