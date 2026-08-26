OIJ pide ayuda para localizar a tres sospechosos de violento asalto en bus de Desamparados (video)

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) solicitó la colaboración ciudadana para identificar y localizar a tres hombres sospechosos de participar en un asalto contra pasajeros de un bus de Desamparados, en San José.
El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) solicitó la colaboración ciudadana para identificar y localizar a tres hombres sospechosos de participar en un asalto contra pasajeros de un bus de Desamparados, en San José.
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