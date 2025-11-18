Sucesos

OIJ busca a delincuentes que asaltaron a joven corredor

Hecho ocurrió el domingo en Alajuela

Por Christian Montero
Una cámara de vigilancia captó el momento en que dos delincuentes asaltaron a un corredor en Desamparados de Alajuela.
Una cámara de vigilancia captó el momento en que dos delincuentes asaltaron a un corredor en Desamparados de Alajuela. (Foto: captura de pantalla/Foto: captura de pantalla)







Bachiller en Periodismo y licenciado en Comunicación de Mercadeo. Tiene 20 años de experiencia en sucesos, temas judiciales, seguridad y desastres. Cubrió el terremoto de Cinchona, juicios contra expresidentes y fraudes electrónicos. Ganó el Premio ESET 2022 en Seguridad Informática.

