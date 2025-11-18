OIJ busca a delincuentes que asaltaron a joven corredor

Una cámara de vigilancia captó el momento en que dos delincuentes asaltaron a un corredor en Desamparados de Alajuela.

Una cámara captó a dos delincuentes que, sin previo aviso, agredieron a un joven corredor para asaltarlo.

El hecho ocurrió el domingo 16 de noviembre en Desamparados de Alajuela, específicamente en el puente del sitio conocido como Pasito.

En las imágenes se aprecia que los antisociales salieron de una zona verde tipo área de juegos infantiles y al toparse con el corredor uno de los sujetos lo agredió con el antebrazo.

El ofendido cayó al suelo y perdió el conocimiento por unos segundos situación que aprovechó uno de los delincuentes para robarle lo que aparenta ser un celular.

Una fuente cercana al caso confirmó que el joven ya presentó la denuncia ante el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de Alajuela, por el delito de robo agravado.

La Policía Judicial está tras la pista de los hombres y pide ayuda a la ciudadanía para identificarlos, si tiene información sobre los asaltantes llame al Centro de Información Confidencial (CICO) al 800-8000-645 o puede enviar un mensaje al WhatsApp: 8800-0645.