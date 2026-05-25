Sucesos

OIJ atribuye aumento del 30% en la población penitenciaria a ofensiva contra narcomenudeo

Estrategia incluye plan del Ministerio de Seguridad para controlar distritos más violentos del país

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Por Christian Montero
Visita presidente Nayib Bukele
Entre el 2023 y abril del 2026 ingresaron al Sistema Penitenciario Nacional 25.826 personas entre indiciados y sentenciados. (Alonso Tenorio/Atenorio)







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Christian Montero

Christian Montero

Licenciado en Comunicación de Mercadeo y bachiller en Periodismo. Tiene 20 años de experiencia en sucesos, temas judiciales, seguridad y desastres. Cubrió el terremoto de Cinchona, juicios contra expresidentes y fraudes electrónicos. Ganó el Premio ESET 2022 en Seguridad Informática.

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