Sucesos

OIJ atrapa a hombre sospechoso de múltiples estafas en redes sociales

Sujeto acumulaba al menos 14 denuncias en su contra entre 2024 y 2025

EscucharEscuchar
Por Édgar Chinchilla
Mora Mora fue detenido este 12 de agosto en Venecia de San Carlos. Fotografía:
Mora Mora fue detenido este 12 de agosto en Venecia de San Carlos. Fotografía: (Édgar Chinchilla/Cortesía)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Estafas por redes socialesSan CarlosOIJEstafa

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.