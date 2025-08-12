OIJ atrapa a hombre sospechoso de múltiples estafas en redes sociales

Mora Mora fue detenido este 12 de agosto en Venecia de San Carlos. Fotografía:

La Delegación Regional de San Carlos del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) detuvo el 12 de agosto del 2025, en Venecia de San Carlos (Alajuela) a un costarricense de 37 años, identificado como Mora Mora, sospechoso del delito de estafa.

De acuerdo con las investigaciones, el hombre ofrecía repuestos a través de redes sociales. Tras recibir los depósitos acordados, no entregaba los artículos y rompía lo pactado con los compradores.

Hasta la fecha, las autoridades registran 14 denuncias en su contra: 10 del 2024 y cuatro del presente año. Las víctimas se ubican en distintas zonas del país.

Durante la detención, las autoridades le decomisaron unos teléfonos celulares. El detenido será presentado ante el Ministerio Público para lo correspondiente.

El OIJ instó a la ciudadanía a verificar la identidad y reputación de los vendedores en línea antes de concretar cualquier compra y a denunciar de inmediato situaciones sospechosas para apoyar las investigaciones.