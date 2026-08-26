Sucesos

OIJ allana tres sitios en Sarapiquí por presunto secuestro extorsivo de un nicaragüense

La víctima, de apellido Estrada, desapareció luego de trasladarse desde Santa María de Dota hasta Horquetas de Sarapiquí. Su familia recibió llamadas en las que desconocidos exigían altas sumas de dinero para liberarlo.

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Por Vanessa Loaiza N.

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El OIJ divulgó las imágenes de estos tres hombres, quienes podrían estar vinculados con un secuestro extorsivo en Sarapiquí. Si usted tiene pistas de su paradero, puede darlas, de forma anónima, al 800-8000-645.
El OIJ divulgó las imágenes de estos tres hombres, quienes podrían estar vinculados con un secuestro extorsivo en Sarapiquí. Si usted tiene pistas de su paradero, puede darlas, de forma anónima, al 800-8000-645. (Foto: OIJ/Foto: OIJ)







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Vanessa Loaiza N.

Vanessa Loaiza N.

Editora de Sucesos. Trabaja en la Redacción de La Nación desde 1998. Se especializó en temas de Infraestructura, concesión de obra pública, contratación administrativa y Transportes.

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