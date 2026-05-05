OIJ alerta por aumento de secuestros virtuales: así operan los sospechosos

En lo que va del 2026, al menos 41 personas han sido víctimas de un secuestro virtual en Costa Rica, según confirmó el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), institución que emitió una alerta sobre el modus operandi de las presuntas bandas criminales.

De acuerdo con la Policía Judicial, el engaño se divide en siete fases estratégicas, donde los sospechosos contactan a las personas bajo el pretexto de contratar servicios o concretar negocios, citándolas en lugares aislados para vulnerar su seguridad.

Una vez que el afectado llega al sitio acordado, los sospechosos llaman a la víctima y le hacen creer que está bajo vigilancia y que tiene prohibido retirarse. Simultáneamente, contactan a un familiar para asegurar que la víctima está secuestrada.

Las siete fases de un secuestro virtual, según precisó el OIJ, son:

Contacto inicial engañoso: Las víctimas son contactadas para supuestos servicios (construcción, transporte, ventas y servicios profesionales, entre otros). Citación a lugares aislados: Les solicitan trasladarse a ubicaciones solitarias o poco transitadas. Simulación de control o retención: Una vez en el sitio, mediante llamadas o videollamadas, se les hace creer que han ingresado a una zona controlada o peligrosa, indicándoles que no pueden retirarse. Obtención de información personal: Les piden números de familiares o contactos cercanos con el pretexto de “verificación”. Extorsión paralela: Mientras mantienen a la víctima en línea, contactan a familiares indicándoles que la persona está secuestrada, generando presión emocional. Amenazas constantes: Utilizan intimidación (supuestos grupos criminales, armas, vigilancia) para forzar pagos inmediatos. Solicitud de dinero: Exigen depósitos a cuentas bancarias o transferencias electrónicas, generalmente en montos elevados o en varios tractos.

En cuanto a la distribución de los casos, marzo registró la mayor incidencia del año. Mientras que, las provincias de San José, Cartago y Alajuela concentran la mayoría de reportes, con especial atención en cantones como Pérez Zeledón, Santa Ana y Mora.

¿Qué hacer si se encuentra en una situación similar?

La Policía Judicial recomienda a la población seguir estos pasos fundamentales: