Sucesos

OIJ alerta por aumento de secuestros virtuales: así operan los sospechosos

El OIJ identifica las 7 fases que usan bandas de secuestro virtual en Costa Rica. San José, Cartago y Alajuela son las zonas con más reportes en 2026.

EscucharEscuchar
Por Yucsiany Salazar
Estafa virtual
Casos de secuestro virtual aumentan en Costa Rica. Imagen con fines ilustrativos. (Perplexity/La Nación)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Secuestro virtualOIJAlerta
Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

Estudió en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Con experiencia en periodismo digital, manejo de redes sociales y producción de contenido audiovisual.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.