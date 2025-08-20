Oficial penitenciario intentó ingresar celulares a La Reforma ocultos en envoltorios de jabón

Un policía penitenciario de apellidos González Soto fue detenido, la tarde del martes, luego de que oficiales del centro penitenciario La Reforma, detectaran en su equipaje tres teléfonos celulares y 12 chips ocultos en envoltorios de jabón sólido.

Según informó el Ministerio de Justicia, los hechos se dieron a eso de las 5 p. m., cuando Gonźalez ingresaba al centro para iniciar su jornada laboral. Los agentes lo abordaron para la revisión corporal y la requisa de sus pertenencias, fue entonces cuando detectaron los objetos que pretendía ingresar.

Además de aprehender al oficial y ponerlo a la orden de la Fiscalía de Alajuela, superiores del centro revisaron el sitio donde dormía Gónzalez; no obstante, Justicia no brindó detalles sobre esta segunda inspección.

El 7 de abril, con el voto unánime de 42 legisladores, se aprobó el proyecto de ley que sanciona con penas de dos a cuatro años de cárcel a quien introduzca teléfonos celulares, satelitales o cualquier otro dispositivo tecnológico a los centros penitenciarios de modalidad cerrada.

La iniciativa creó el artículo 257 quáter del Código Penal, donde se establece la sanción para quien “posea, facilite o procure por cualquier medio el ingreso a un establecimiento penitenciario de modalidad cerrada, de teléfonos celulares, satelitales u otros dispositivos de comunicación, sus componentes tecnológicos, así como tarjetas sim, que posibiliten la comunicación”.