Sucesos

Oficial penitenciario intentó ingresar celulares a La Reforma ocultos en envoltorios de jabón

Los hechos ocurrieron la tarde del martes, cuando el oficial iniciaba su jornada laboral

Por Natalia Vargas

Un policía penitenciario de apellidos González Soto fue detenido, la tarde del martes, luego de que oficiales del centro penitenciario La Reforma, detectaran en su equipaje tres teléfonos celulares y 12 chips ocultos en envoltorios de jabón sólido.








La ReformaMinisterio de Justicia
Natalia Vargas

Natalia Vargas

Periodista de Actualidad. Graduada de bachiller en periodismo en la Universidad de Costa Rica. Laboró como periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Recibió mención de honor en el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

