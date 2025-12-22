Sucesos

‘No me siento segura’: transcripciones de casos reales revelan los pedidos de ayuda al servicio gratuito del PANI que aumentaron este año

WhatsApp, servicio gratuito telefónico Línea 1147 y Facebook del PANI atenderán consultas de menores incluso el 24, 25, 31 de diciembre y 1.º de enero

Por Christian Montero
El PANI tendrá disponible en fin y principio de año las líneas de ayuda para niños y adolescentes. (Albert Marín)







