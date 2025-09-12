Niño de 12 años muere electrocutado por cable de alta tensión en Los Chiles

Un menor de 12 años perdió la vida en Los Chiles, Alajuela, tras tocar un cable de alta tensión. Imagen con fines ilustrativos.

Un niño de 12 años falleció la tarde de este jueves, luego de sufrir una descarga eléctrica por contacto con un cable de alta tensión en el barrio Lechero, en Los Chiles, Alajuela.

La Cruz Roja Costarricense informó de que respondió a la emergencia después de las 5 p.m. Al llegar, el menor se encontraba en paro cardiorrespiratorio, por lo que los socorristas procedieron a maniobras de resucitación.

“A pesar de los esfuerzos realizados durante varios minutos, lamentablemente fue declarado sin signos vitales en el lugar”, detalló la Cruz Roja.