Niña de dos años en condición crítica tras caer de segunda planta

Una niña de aproximadamente dos años permanece en condición crítica luego de caer desde una segunda planta en Sarchí Norte, en Alajuela, la tarde de este lunes 18 de agosto.
Una niña de aproximadamente dos años permanece en condición crítica luego de caer desde una segunda planta en Sarchí Norte, en Alajuela, la tarde de este lunes 18 de agosto.
En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.