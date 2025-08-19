Niña de dos años en condición crítica tras caer de segunda planta

Una niña de aproximadamente dos años permanece en condición crítica luego de caer desde una segunda planta en Sarchí Norte, en Alajuela, la tarde de este lunes 18 de agosto.

Según la Cruz Roja, a eso de las 3 p. m., recibieron el llamado de emergencia. Al llegar, los paramédicos atendieron a la pequeña y posteriormente la trasladaron de urgencia al Hospital San Francisco de Asís, en Grecia.

Hasta ahora no ha trascendido mayor información sobre cómo ocurrió el accidente.

