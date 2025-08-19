Sucesos

Niña de dos años en condición crítica tras caer de segunda planta

Accidente ocurrió esta tarde en Sarchí Norte

Por Fernanda Matarrita Chaves

Una niña de aproximadamente dos años permanece en condición crítica luego de caer desde una segunda planta en Sarchí Norte, en Alajuela, la tarde de este lunes 18 de agosto.








