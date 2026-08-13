Un policía de Fuerza Pública figura entre los ocho detenidos por decomiso de 250 kilos de cocaína en APM Terminals

250 kilos de cocaína fueron decomisados este jueves por la madrugada en la Terminal de Contenedores de Moín, en Limón.

Ocho personas, entre ellas un oficial de la Fuerza Pública fueron detenidas este jueves por la madrugada como sospechosas de participar en el tráfico de 250 kilos de cocaína descubiertos por autoridades policiales en la Terminal de Contenedores de Moín, en Limón.

La lista completa la completan el chofer del camión que llevaba la droga y seis funcionarios de una empresa privada, en apariencia técnicos de mantenimiento de equipos de refrigeración de contenedores, que no debían estar en el sitio cuando se detectó la carga ilegal.

Según confirmaron fuentes policiales, el oficial de la Policía Administrativa no habría revisado el camión a su ingreso; mientras que los operarios de refrigeración dieron positivo a posibles trazas de droga, cuando fueron revisados por un perro especializado en psicotrópicos.

La operación, que empezó a las 12:30 a. m. del jueves, estuvo a cargo de la Policía Control de Drogas, bajo la dirección funcional de la Fiscalía Adjunta de Limón.

Estas detenciones ocurren apenas 16 días después de que Organismo de Investigación Judicial (OIJ) aprehendiera a nueve integrantes de la Policía de Fronteras y a un expolicía de este mismo cuerpo policial como sospechosos de facilitar el envío de cocaína a Europa y Estados Unidos desde el megapuerto de Moín.

Los funcionarios fueron detenidos en el marco de la operación del Caso Clarividente, en la cual las autoridades judiciales arrestaron a más de 60 personas.

Estos policías ingresaron al megapuerto después de que el gobierno de Rodrigo Chaves retiró a la Policía de Control de Drogas (PCD) de muelles, aeropuertos y puestos fronterizos en setiembre del 2023.