Narcotráfico

Un policía de Fuerza Pública figura entre los ocho detenidos por decomiso de 250 kilos de cocaína en APM Terminals

Según confirmaron fuentes policiales, el oficial de la Policía Administrativa no habría revisado el camión a su ingreso

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Por Vanessa Loaiza N.
250 kilos de cocaína fueron decomisados este jueves por la madrugada en la Terminal de Contenedores de Moín, en Limón.
250 kilos de cocaína fueron decomisados este jueves por la madrugada en la Terminal de Contenedores de Moín, en Limón. (Foto exclusiva para La Nación/Foto exclusiva para La Nación)







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APM Terminals Moíndecomiso de cocaína en APM Terminals
Vanessa Loaiza N.

Vanessa Loaiza N.

Editora de Sucesos. Trabaja en la Redacción de La Nación desde 1998. Se especializó en temas de Infraestructura, concesión de obra pública, contratación administrativa y Transportes.

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