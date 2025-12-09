Policía decomisa importante cargamento de droga en avioneta accidentada en Puerto Jiménez

La PCD decomisó 309 paquetes de cocaína en una avioneta estrellada en Laguna Peje Perro, en Carate de Puerto Jiménez.

Las autoridades confirmaron la mañana de este martes lo que se sospechaba desde que trascendió el accidente de una avioneta la tarde del lunes en Carate de Puerto Jiménez, Zona Sur; la aeronave era usada para el transporte de droga.

El piloto, de origen colombiano, sobrevivió al accidente y fue hallado prensado dentro del fuselaje con golpes y escoriaciones y fue trasladado a un centro médico donde lo estabilizaron.

La Policía de Control de Drogas (PCD), el Servicio de Vigilancia Aérea, el Servicio Nacional de Guardacostas y la Fuerza Pública atendieron el incidente y al revisar el interior de la cabina, los agentes observaron varios paquetes que podrían contener droga, por lo que se coordinó de inmediato con la Fiscalía para atender el caso.

Tras la inspección, los agentes de la PCD decomisaron un total de 309 paquetes con cocaína de aproximadamente un kilo cada uno, así como 543 dólares que fueron hallados en poder del piloto.

Un hombre de origen colombiano era el piloto de la avioneta en donde la PCD decomisó 309 paquetes de cocaína. (Foto: cortesía MSP/Foto: cortesía MSP)

El hombre es de apellido Villareal Suárez, de 53 años, quien luego de ser atendido por personal médico, fue presentado ante la Fiscalía de Osa para su debido proceso judicial.

El reporte del accidente ingresó a las 3:34 p.m.; según información preliminar, la avioneta fue vista volando a baja altura y posterior a esto, se precipitó en la laguna Peje Perro. Los cruzrojistas tardaron dos horas en recorrer el trayecto hasta la escena de la emergencia, incluso ingresaron al Parque Nacional Corcovado para llegar al sitio.

Aviación Civil indicó que no se reportó ningún vuelo con problemas en la zona, por lo que la tesis inicial siempre fue que se trataba de una operación ilegal, lo cual quedó confirmado con el hallazgo de la droga en la aeronave.

La zona sur ha sido escenario de otros incidentes relacionados con el narcotráfico aéreo; en marzo de 2022, otra avioneta utilizada para transportar droga se precipitó en Finca Nueve de Palmar Sur de Osa, en esa ocasión falleció una pareja que iba en la aeronave y la Policía decomisó 54 paquetes de cocaína.

El caso ocurrido este lunes se mantiene bajo investigación por parte de las autoridades judiciales.