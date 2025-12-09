Narcotráfico

Policía decomisa importante cargamento de droga en avioneta accidentada en Puerto Jiménez

Colombiano, piloto de la aeronave, fue presentado a la Fiscalía de Osa.

Por Christian Montero
La PCD decomisó 309 paquetes de cocaína en una avioneta estrellada en Laguan Peje Perro, en Carate de Puerto Jimémez.
La PCD decomisó 309 paquetes de cocaína en una avioneta estrellada en Laguna Peje Perro, en Carate de Puerto Jiménez. (Foto: cortesía MSP/Foto: cortesía MSP)







