Narcotráfico

José Miguel Villalobos logró absolutoria de abogado extraditable en causa donde también figuraba el exguerrillero de las FARC, Jair Estupiñán, alias Pecueca

Diputado electo sostiene que la absolutoria fue unánime y que la Fiscalía no apeló

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Por Christian Montero y Vanessa Loaiza N.
José Miguel Villalobos reconoció ser amigo de años del abobago Carlos Manuel Solórzano, detenido este jueves con fines de extradición.
José Miguel Villalobos reconoció ser amigo de años del abobago Carlos Manuel Solórzano, detenido este jueves con fines de extradición. (Foto: Archivo LN/Foto: Archivo LN)







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Jair Montaño alias PecuecaJosé Miguel VillalobosCarlos Manuel Solórzano
Christian Montero

Christian Montero

Licenciado en Comunicación de Mercadeo y bachiller en Periodismo. Tiene 20 años de experiencia en sucesos, temas judiciales, seguridad y desastres. Cubrió el terremoto de Cinchona, juicios contra expresidentes y fraudes electrónicos. Ganó el Premio ESET 2022 en Seguridad Informática.

Vanessa Loaiza N.

Vanessa Loaiza N.

Editora de Sucesos. Trabaja en la Redacción de La Nación desde 1998. Se especializó en temas de Infraestructura, concesión de obra pública, contratación administrativa y Transportes.

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