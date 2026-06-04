‘Estoy sola con mis hijos, por favor’, gritaba inquilina de vivienda allanada por Caso La Casona

La madrugada en cualquier barrio allanado por autoridades judiciales se traduce en un escándalo de portones y puertas derrumbadas, bombas de sonoras y de humo, golpes de mortero, los ladridos de algún perro asustado y esta vez, los gritos de una mujer que iba a ser detenida: “Estoy sola con mis hijos, por favor”.

Su súplica quedó grabada en la cámara de uno de los agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) encargados de los 21 allanamientos desplegados en San Carlos de Alajuela, Cuatro Reinas de Tibás, en San José, y Cartago por el Caso La Casona, que investiga tráfico y comercialización de drogas en La Fortuna.

Estoy sola con mis hijos, gritó mujer de casa allanada en Caso La Casona

En las imágenes, en una comunidad de Cartago no precisada, se observa un contingente de oficiales, incluidos el equipo de la Unidad Especial de Apoyo, que acuden con un mortero para botar la puerta de entrada, mientras otros colocan una escalera para llegar a la puerta del dormitorio, en la planta alta.

La mujer grita y luego se escuchan otras aseveraciones a medias donde, al parecer, también le habría dicho a niños u otros ocupantes, “estesen (sic) ahí”.

Esa sería una de las viviendas de alias Sicarito, un joven de 19 años, de apellido Obando.

En la causa se confirmó la captura de 16 de los 21 objetivos. Estas son las imágenes de los otros cuatro sujetos en fuga. Una quinta imagen no se divulga, por la premisa de que se trataría de un menor de edad. Si usted tiene datos para localizarlos, puede llamar a la línea confidencial 800-8000-645 del OIJ.