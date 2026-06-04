Narcotráfico

‘Estoy sola con mis hijos, por favor’, gritaba inquilina de vivienda allanada por Caso La Casona

La sospechosa fue detenida dentro de una investigación por narcotráfico en La Fortuna de San Carlos, conocido como Caso La Casona. Seis hombres permanecen en fuga, vea sus imágenes

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Por Christian Montero y Vanessa Loaiza N.

La madrugada en cualquier barrio allanado por autoridades judiciales se traduce en un escándalo de portones y puertas derrumbadas, bombas de sonoras y de humo, golpes de mortero, los ladridos de algún perro asustado y esta vez, los gritos de una mujer que iba a ser detenida: “Estoy sola con mis hijos, por favor”.








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Christian Montero

Christian Montero

Licenciado en Comunicación de Mercadeo y bachiller en Periodismo. Tiene 20 años de experiencia en sucesos, temas judiciales, seguridad y desastres. Cubrió el terremoto de Cinchona, juicios contra expresidentes y fraudes electrónicos. Ganó el Premio ESET 2022 en Seguridad Informática.

Vanessa Loaiza N.

Vanessa Loaiza N.

Editora de Sucesos. Trabaja en la Redacción de La Nación desde 1998. Se especializó en temas de Infraestructura, concesión de obra pública, contratación administrativa y Transportes.

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