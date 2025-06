Escuchas del caso Fénix revelarían plan para abrir cuentas en paraíso fiscal: ‘Estamos intentando conquistar el mundo’

Tres personas identificadas con los apellidos Segura Angulo y Rojas Rodríguez (dos hermanos), actualmente en juicio como parte de un grupo de 25 acusados por presunto lavado de dólares e infracción a la Ley de Psicotrópicos, habrían planeado mantener cuentas bancarias en paraísos fiscales, según consta en el expediente judicial 19-000082-1322-PE, del cual La Nación tiene copia.

Según la investigación del Ministerio Público, estas tres personas serían integrantes de la organización más grande dedicada al lavado de dinero en la historia de Costa Rica. La estructura criminal utilizaba una red de negocios para legitimar los capitales obtenidos de forma ilícita.

En el 2022, las autoridades realizaron allanamientos simultáneos en una hacienda ganadera, una venta de llantas, lubricentros, verdulerías, bares y restaurantes en Pérez Zeledón.

25 personas enfrentan juicio por el Caso Fénix. Foto: John Durán (JOHN DURAN/John Durán)

También se intervino un local comercial en Goicoechea, San José. Todos estos puntos habrían sido utilizados por Segura Angulo, alias Narizón, para lavar dinero, según los investigadores.

LEA MÁS: Caso Fénix: Poder económico permitió a líder de banda tener contactos en entidades claves

En aquella operación, a la organización se le decomisaron más de ¢5.155 millones en efectivo, así como cabezas de ganado y caballos finos. Estos últimos fueron subastados por el Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD) por un monto de ¢941 millones.

De verdulero a empresario

Segura Angulo habría pasado de ser un simple verdulero a convertirse en un influyente empresario, presuntamente debido a su vinculación con un grupo narcotraficante mexicano liderado por Juan Manuel Hernández, alias El Güero, detenido en Costa Rica en julio de 2012 y condenado a 11 años de prisión en abril de 2013.

LEA MÁS: Condenado a 11 años líder regional del cartel del Golfo

Intervención telefónica

Durante el proceso de investigación, los agentes judiciales intervinieron teléfonos celulares de los sospechosos. En las grabaciones, se documentaron conversaciones entre Segura Angulo y los hermanos Rojas Rodríguez sobre el uso de cuentas bancarias en Islas Caimán.

En una de esas llamadas, uno de los hermanos, identificado como Rojas 1, le consulta a su hermano Rojas 2 sobre el sistema bancario en ese país, mientras están en compañía de Segura Angulo:

Rojas 1: “Aquí lo tengo en speaker, ¿cuánto es lo que se puede depositar en efectivo en Gran Caimán en las cuentas?”

Rojas 2: “¿En efectivo?”

Rojas 1: “Ajá, diario.”

Rojas 2: “Bueno el país tiene un límite de ingreso de quince mil (dólares), el país como tal.”

Rojas 1: “¿Quince mil diarios?”

Rojas 2: “Usted puede ingresar con quince mil, exacto.”

Rojas 1: “Ah ok, ok, es que le estaba mencionando a Segura lo del express y lo de la transacción que está haciendo usted con Gran Caimán, las utilidades, que no se pagan impuestos y toda esa cuestión”.

A este grupo de 25 personas los vinculan al caso por lavado de dinero más grande del país. Foto: OIJ (Foto: OIJ)

Rojas 2: “Sí, la ventaja, mucho, de hacer negocios allá es que toda transacción es libre de impuestos, entonces por ejemplo, usted puede dar una factura por cualquier monto y está exenta de impuestos de todo…”

(En ese momento, Segura Angulo entra en la conversación).

Segura Angulo: “Una pregunta y si yo ocupo plata de Gran Caimán, ¿cómo me la transfiero yo aquí, tengo problemas o no?”

Rojas 2: “No, para nada, de hecho yo tengo cuentas… mi empresa está en Caimán registrada y yo tengo cuentas en Londres, en Estados, en Alemania, y desde cualquiera de las cuentas puedo transferir a cualquiera…”

Segura Angulo: “¿Igual las tarjetas bancarias, no hay problema?”

Rojas 2: “No, no, te dan una tarjeta de débito de las cuentas para que vos puedas usarlas en cualquier lado, en cajeros, en comercios…”

Segura Angulo: “Ah bueno, pura vida, cualquier cosa ahí estamos hablando”.

Rojas 2: “Claro, pura vida”.

Segura Angulo: “Estamos intentando conquistar el mundo”.

LEA MÁS: Caso Fénix: Abogado de Rodrigo Chaves defiende a siete acusados de narco en el supuesto mayor caso de lavado en Costa Rica

Rojas 2: “Eso es, eso es, es mejor hacerlo desde el Caribe”.

Segura Angulo: “Eso es lo que más me gusta”.

Rojas 2: “Más bonito”.

Segura Angulo: “Pura vida”.

Análisis de la llamada

Un análisis de la Policía Judicial incluido en el expediente indica que:

“En apariencia, Segura Angulo tiene capacidad económica para realizar dichos depósitos, según se infiere ya que busca cómo no tener en el país gran cantidad de dinero, sino disponer del mismo por otros medios, lo que claramente pone en relieve que Segura Angulo incursiona constantemente en la búsqueda de cómo distraer u ocultar recursos”.

Defensa se abstiene de opinar

La Nación contactó al abogado defensor de Segura Angulo, José Miguel Villalobos, para conocer su posición sobre las conversaciones telefónicas y el señalamiento del Ministerio Público, pero este rechazó referirse al tema.

Defensor de imputados en el caso Fénix señaló a La Nación que no se referirán al caso. (Yirén Altamirano Bolaños/Yirén Altamirano Bolaños para LN)

“Eso forma parte de la defensa del caso Fénix, de cómo voy a establecer los mecanismos de la representación de Segura sobre cualquier llamada, cualquier afirmación o cualquier documento”, apuntó el defensor.