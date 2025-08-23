Narcotráfico

Autoridades descubren 1.620 kilos de cocaína en lancha que navegaba a alta velocidad en Puerto Jiménez

Cuatro personas fueron detenidas como parte del operativo

Por Arianna Villalobos Solís

Autoridades de la Policía de Control de Drogas (PCD) descubrieron 1.620 kilos de cocaína cargados en una lancha rápida durante un operativo en Puerto Jiménez.








