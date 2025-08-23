Autoridades descubren 1.620 kilos de cocaína en lancha que navegaba a alta velocidad en Puerto Jiménez

Autoridades de la Policía de Control de Drogas (PCD) descubrieron 1.620 kilos de cocaína cargados en una lancha rápida durante un operativo en Puerto Jiménez.

Según informó el Ministerio de Seguridad Pública (MSP) este sábado, la acción se realizó cuando oficiales del Servicio Nacional de Guardacostas interceptaron una embarcación rápida sin nombre ni matrícula visible que navegaba a alta velocidad en aguas cercanas a Puerto Jiménez, intentando evadir el control policial.

En el operativo participaron de manera conjunta Guardacostas, la PCD, la Dirección de Inteligencia y Análisis Criminal (DIAC), la Unidad Especial de Apoyo (UEA) y la Administración de Control de Drogas (DEA).

El MSP detalló que la droga estaba distribuida en 81 bultos, los cuales fueron decomisados.

Asimismo, señaló que se llevó a cabo la detención de cuatro personas, dos de nacionalidad costarricense y dos de nacionalidad colombiana, quienes se encuentran a la orden de las autoridades judiciales.