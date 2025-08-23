Autoridades descubren 1.620 kilos de cocaína en lancha que navegaba a alta velocidad en Puerto Jiménez

Autoridades de la Policía de Control de Drogas (PCD) descubrieron 1.620 kilos de cocaína cargados en una lancha rápida durante un operativo en Puerto Jiménez.
