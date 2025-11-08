Municipalidad de Heredia gradúa a policías, cruzrojistas y bomberos en primeros auxilios para animales

Graduados de curso de atención de animales recibieron diploma y un botiquín.

Policías de la Fuerza Pública, oficiales de la Policía Municipal, socorristas de la Cruz Roja, agentes del OIJ, miembros del Cuerpo de Bomberos y trabajadores del Sinac se graduaron este semana como brigadistas en primeros auxilios para animales.

Como parte del Programa de Bienestar Animal de la Municipalidad de Heredia, 14 funcionarios de distintas instituciones de primera respuesta se capacitaron para atender animales en situaciones de emergencia.

En la imagen los graduados del curso junto con algunos de sus instructores. (MSP/MSP)

En el curso, que tardó más de tres meses, los brigadistas se capacitaron en atención inmediata de animales de especies menores como perros y gatos en caso de emergencias, respiración cardiovascular, manejo de intoxicaciones, aplicación de vendajes y medicinas, así como el traslado del animal a un centro veterinario.

La graduación tuvo lugar esta semana en el Centro Cultural Omar Dengo, en donde los participantes obtuvieron su certificado y un botiquín.

Cruzrojistas también se graduaron del curso para atención de primeros auxilios de animales. (MSP/MSP)

De acuerdo con la Municipalidad de Heredia, este año se han rescatado más de 90 animales, mientras que la Fuerza Pública en la provincia herediana contabiliza la atención de 25 perros y cuatro gatos.

La Fuerza Pública ha encontrado animales con laceraciones graves en el cuello, desnutrición extrema, atropellos y abandono.

Con la conclusión de este curso, Heredia contará con toda una brigada para la atención de emergencias animales.