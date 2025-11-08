Sucesos

Municipalidad de Heredia gradúa a policías, cruzrojistas y bomberos en primeros auxilios para animales

Brigadistas se capacitaron para atención inmediata de animales menores, como perros y gatos, en caso de emergencias, intoxicaciones y traslados

Por Roger Bolaños Vargas
Graduados de curso de atención de animales recibieron diploma y un botiquín.
Graduados de curso de atención de animales recibieron diploma y un botiquín. (MSP/MSP)







Roger Bolaños Vargas

