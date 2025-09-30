Multicentro se pronuncia tras riña que dejó dos heridos

Tras el enfrentamiento entre varios jóvenes en el área de comidas de Multicentro en Desamparados, el centro comercial comunicó su versión mediante las redes sociales.

La tarde del lunes un pleito entre estudiantes del Liceo Monseñor Rubén Odio y del Ricardo Jiménez Oreamuno dejó como saldo dos personas heridas y dos menores detenidos.

Los afectados son un estudiante del Rubén Odio y una orientadora de ese centro educativo; los sospechosos son dos adolescentes de 15 y 16 años del otro colegio, quienes fueron presentados ante la fiscalía penal juvenil.

Multicentro confirmó el hecho ocurrido a las cinco de la tarde “entre jóvenes ajenos a nuestro centro comercial, en el cual se vio involucrada un arma blanca. Como resultado, una mujer y un joven, ambos mayores de edad, sufrieron heridas leves y fueron atendidos de inmediato por el servicio de paramédicos privados, quienes posteriormente coordinaron su traslado a un centro de salud”.

El local expresó que se desconocen los motivos que originaron el enfrentamiento que en primera instancia fue atendido por la seguridad privada. “Gracias a la rápida y oportuna intervención del equipo de seguridad de la empresa Securitas, y al cumplimiento de los protocolos establecidos, el incidente fue controlado en menos de cinco minutos en tiempo y forma”, informó el ‘mall’.

La Fuerza Pública atendió el incidente de violencia y presentó ante el Ministerio Público a los dos menores detenidos tras la gresca.

“Lamentamos lo sucedido y reiteramos nuestro firme compromiso con la seguridad y tranquilidad de todos nuestros visitantes, manteniendo protocolos de prevención y respuesta que garantizan un ambiente seguro en nuestras instalaciones”, agregó el centro comercial.

En su cuenta de Facebook, Multicentro hizo un llamado a la convivencia pacífica. “Hechos como estos nos recuerdan la importancia de promover la paz y el respeto en nuestra sociedad. Costa Rica merece espacios libres de violencia y juntos debemos asegurarnos de que así sea”, puntualizaron.