Sucesos

Mujer que roció gasolina y prendió fuego a su pareja en la cama recibió sentencia en Pérez Zeledón

La víctima falleció en mayo del 2024 en un centro médico de San José

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Por Natalia Vargas
21 de enero del 2026. Segundo circuito judicial en Goicoechea. 07:00 hrs. Juicio en contra de Celso Gamboa previo a su extradición a los Estados Unidos. La solicitud del Ministerio Público para separar al exministro de Seguridad Celso Manuel Gamboa Sánchez del proceso penal por tráfico de influencias que tenía pendiente, ya fue aprobada por el Tribunal Penal de Hacienda, lo que despeja el camino para su eventual extradición a Estados Unidos. En la foto: Los otros imputados en el caso de tráfico de influencias Juan Carlos Bolaños y Javier. Foto: Albert Marín.
La mujer recibió su condena poco más de dos años después de los hechos. (Albert Marín./Juicio Celso Gamboa previo a extradición a Estados Unidos.)







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condenamujer prende en fuego a su pareja
Natalia Vargas

Natalia Vargas

Periodista de Actualidad. Graduada de bachiller en periodismo en la Universidad de Costa Rica. Laboró como periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Recibió mención de honor en el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

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