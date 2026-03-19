Mujer que roció gasolina y prendió fuego a su pareja en la cama recibió sentencia en Pérez Zeledón

La mujer recibió su condena poco más de dos años después de los hechos.

El Tribunal de Pérez Zeledón declaró a una mujer de apellido Bermúdez culpable de quemar vivo a su pareja, de apellido Segura, en una vivienda en San Isidro de Pérez Zeledón, el 21 de febrero del 2024.

La mujer deberá purgará 15 años de cárcel por el delito de homicidio calificado y la sentencia se conoció luego de un procedimiento abreviado.

El Ministerio Público demostró que la víctima estaba durmiendo, acostado en una cama dentro de la casa en la que vivían ambos. La mujer, con el fin de acabar con su vida, le roció gasolina en el cuerpo, las vestimentas y también en el colchón.

Posteriormente, Bermúdez inició el fuego. Las llamas le ocasionaron a Segura quemaduras de segundo y tercer grado en el 60% de su cuerpo, especialmente en el tórax, abdomen, dorso, genitales, brazos y muslos.

El hombre fue llevado de emergencia al Hospital Dr. Fernando Escalante Pradilla, en Pérez Zeledón, y posteriormente al Hospital San Juan de Dios, en San José. En este último centro médico se mantuvo internado en la Unidad de Quemados y en la Unidad de Cuidados Intensivos.

Sin embargo, pese a las intervenciones médicas y quirúrgicas, falleció el 24 de mayo del 2024 en el hospital.