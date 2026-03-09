Mujer pidió un viaje en DiDi Moto para asaltar al chofer en un callejón y luego amenazó a una policía; ya le dictaron condena

El Tribunal de Flagrancia del Segundo Circuito Judicial de San José condenó a seis años de prisión a una mujer de apellido Vásquez, a quien declaró autora responsable de robo agravado y amenaza a funcionario público. Los hechos ocurrieron el 22 de noviembre de 2025, en horas de la mañana, en San Rafael Abajo de Desamparados. Según el reporte judicial, la mujer solicitó un viaje en moto hacia Hatillo por medio de la plataforma Didi. Al llegar a la comunidad de María Reina, Vásquez amenazó al conductor, de apellido Bermúdez, y lo obligó a ingresar a un callejón.

En ese sitio, dos hombres aún no identificados abordaron al ofendido. Uno de ellos lo amenazó con un cuchillo, mientras el otro le sujetó el casco para inclinarle la cabeza hacia abajo. La mujer indicó a sus acompañantes que actuaran rápido y le sustrajeron el teléfono celular de la víctima.

Tras el robo, los hombres huyeron del lugar con el celular. La imputada obligó a Bermúdez a trasladarla a otro sitio, pero el conductor se detuvo metros más adelante, la bajó y él escapó en su motocicleta. Oficiales de la Fuerza Pública detuvieron a la sospechosa minutos después de que el afectado solicitara auxilio.

Amenaza a oficiales

Ese mismo día, mientras permanecía detenida en la clínica Solón Núñez, la ahora condenada Vásquez intentó retirarse del centro de salud. Una oficial de la Fuerza Pública impidió su salida, momento en el cual la mujer la amenazó y la empujó con el hombro. Finalmente, las autoridades lograron controlar a la encartada.