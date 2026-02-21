Mujer de 79 años fue encontrada fallecida en su vivienda: OIJ investiga el caso

Agentes del OIJ comprobaron el hallazgo e hicieron el levantamiento del cuerpo de la adulta mayor. Imagen con fines ilustrativos

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) investiga el fallecimiento de una mujer de apellido Avendaño, cuyo cuerpo fue localizado la tarde de este viernes dentro de su vivienda.

De acuerdo con los reportes preliminares, la víctima, de 79 años, presentaba un tiempo de fallecida de aproximadamente cuatro días.

Según el informe de las autoridades, el cadáver no mostraba heridas de arma blanca ni de fuego, por lo que la se presume que se trataría de una muerte natural ocurrida mientras la mujer se encontraba sola en el inmueble.

El hallazgo se registró este viernes cerca de las 5:30 p. m., cuando un familiar ingresó a la casa y encontró los restos. Tras dar aviso a las autoridades, agentes judiciales se desplazaron al sitio para realizar el levantamiento del cuerpo y recolectar indicios.

El cuerpo fue remitido a la Morgue Judicial para la realización de la autopsia, examen que permitirá determinar con exactitud las causas del deceso. El caso continuará en investigación durante los próximos días.