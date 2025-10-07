Mujer cae a cascada en Cóbano y es trasladada en condición urgente a clínica local

La Cruz Roja rescató a mujer tras caer en catarata en Cóbano de Puntarenas.

La Cruz Roja Costarricense atendió la caída de una mujer de 56 años en una cascada conocida como La Florida, ubicada en el sector de Cóbano, Puntarenas. Fue trasladada en condición urgente a la clínica local.

El hecho ocurrió hoy alrededor de las 12:40 de la tarde. Al lugar se desplazó una unidad de soporte básico con tres rescatistas.

“Al llegar a la escena, se confirmó que la mujer caminaba a orillas de la cascada, cuando resbaló y cayó al cauce del río”, dijo Jorge Matamoro, coordinador Operativo Regional de la Cruz Roja.

El incidente se trabajó en coordinación con el Cuerpo de Bomberos y unidades de servicio privadas.

