Sucesos

Mujer asesinada con un disparo en la cabeza en barrio de San José

Hecho ocurrió en un precario en Barrio Cuba

EscucharEscuchar
Por Christian Montero
Vecinos llaman a la Policía tras violento ataque y hallan una tonelada de droga en La Isla de Moravia, San José. Foto: MSP
La policía atendió el homicidio de una mujer de aproximadamente 30 años en en barrio Cuba. Foto con fines ilustrativos. (OIJ y MSP/OIJ y MSP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
MujerasesinadacabezaBarrio Cuba
Christian Montero

Christian Montero

Bachiller en Periodismo y licenciado en Comunicación de Mercadeo. Tiene 20 años de experiencia en sucesos, temas judiciales, seguridad y desastres. Cubrió el terremoto de Cinchona, juicios contra expresidentes y fraudes electrónicos. Ganó el Premio ESET 2022 en Seguridad Informática.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.