Mujer asesinada con un disparo en la cabeza en barrio de San José

La policía atendió el homicidio de una mujer de aproximadamente 30 años en en barrio Cuba. Foto con fines ilustrativos.

Una mujer de 30 años fue asesinada con arma de fuego la noche de este lunes según confirmó la Cruz Roja Costarricense.

La identidad de la víctima aún se desconoce. La benemérita reportó que el violento hecho fue atendido en el precario el Pochote, ubicado en barrio Cuba en el distrito Hospital, al sur de San José.

De acuerdo con el reporte preliminar, el asesinato ocurrió a eso de las nueve de la noche. Al sitio fue desplazada una ambulancia de soporte básico de ese cuerpo de socorro, que acudió tras el reporte de una persona herida por arma de fuego.

Los paramédicos encontraron en la escena “una mujer de 30 años con impacto en cabeza sin signos vitales”, por lo que únicamente se limitaron a confirmar el deceso.

Agentes de recolección de indicios del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) se encargaron de completar las gestiones para el levantamiento del cuerpo; por el momento ninguna persona ha sido detenida por este asesinato.

Violencia en alza

Este crimen se suma a la escalada de violencia que enfrenta el país, que según proyecciones del OIJ podría cerrar el año con cifras cercanas a los 900 homicidios, similares a las registradas en 2024.

A la fecha, la Policía Judicial reporta al menos 642 homicidios a nivel nacional. Solo entre la tarde del viernes 26 y la noche 29 de setiembre se sumaron siete asesinatos más.

San José, con más de 216 homicidios, es la provincia más violenta, seguida de Limón con 130 casos y Puntarenas con 96.