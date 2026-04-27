Muere segunda adulta mayor tras caída de elevador en el colegio Los Ángeles, en Sabana Norte

El accidente ocurrió en un elevador en un centro educativo en La Sabana. (Imagen con fines ilustrativos)

El 1.° de abril, poco después de la 1 p. m., un elevador del centro educativo Los Ángeles, en Sabana Norte, se precipitó desde varios niveles con tres adultos mayores a bordo.

El día después del accidente se reportó el fallecimiento de una de las personas accidentadas, Ana Isabel Ramírez Varela, de 87 años. Este lunes, 26 días después de la caída, se confirmó la muerte de una segunda víctima, identificada como Lidilia del Carmen Ramírez Varela, de 93 años.

Las mujeres eran hermanas.

En apariencia, la segunda fallecida permanecía internada en un centro médico desde que se precipitó del ascensor. Lidilia era vecina de Mercedes Sur de Heredia y su hermana, de acuerdo con el Tribunal Supremo de Elecciones, de Mercedes Norte.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) confirmó que el caso continúa en investigación para determinar las causas de la caída del ascensor y establecer eventuales responsabilidades.