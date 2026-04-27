Sucesos

Muere segunda adulta mayor tras caída de elevador en el colegio Los Ángeles, en Sabana Norte

La mujer era hermana de la primera fallecida

EscucharEscuchar
Por Natalia Vargas
El accidente ocurrió en un elevador en un centro educativo en La Sabana. (Imagen con fines ilustrativos) (JOHN DURAN)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Muerte elevador La SabanaAccidente elevadorLos Ángeles Schooladulta mayor fallecida
Natalia Vargas

Natalia Vargas

Periodista de Actualidad. Graduada de bachiller en periodismo en la Universidad de Costa Rica. Laboró como periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Recibió mención de honor en el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.