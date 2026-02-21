Muere exdirector del Organismo de Investigación Judicial a los 80 años

Rodrigo Castro Monge, exdirector del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), falleció a los 80 años, según confirmó la entidad a través de sus redes sociales.

Monge fue abogado, exdirector del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y luego magistrado de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, con una larga trayectoria en el Poder Judicial costarricense.

El Organismo de Investigación Judicial lamentó el fallecimiento del exfuncionario. (Organismo de Investigación Judicial /Organismo de Investigación Judicial)

Nació en San José el 31 de mayo de 1945 y creció en el centro de la capital y en el barrio Los Ángeles, donde cursó la escuela y el Colegio Los Ángeles.

Ingresó al Poder Judicial desde joven, primero en el ámbito penal y luego en el entonces recién creado Ministerio Público, donde fue uno de los primeros fiscales.

Posteriormente pasó al OIJ, donde fue subdirector por cerca de cinco años y en 1988 fue nombrado director general, cargo que ocupó hasta 1990.

Tras su paso por la policía judicial, la Corte Suprema de Justicia lo nombró magistrado de la Sala Tercera, función que desempeñó durante unos 16 años, hasta acogerse a la jubilación luego de más de tres décadas de servicio judicial.

Como magistrado, integró comisiones internas de la Corte y fue uno de los jueces que conoció causas de alto perfil.

Un obituario del OIJ destaca que don Rodrigo Castro fue uno de los 20 magistrados que fueron víctimas de la toma de rehenes de la Corte Suprema de Justicia, el 26 de abril de 1993, situación de la que sobrevivió, según él mismo afirmaba, gracias a las atinadas acciones que desarrolló el personal y las jefaturas del Organismo de Investigación Judicial.