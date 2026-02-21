Sucesos

Muere exdirector del Organismo de Investigación Judicial a los 80 años

Rodrigo Castro Monge fue abogado, exdirector del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y luego magistrado de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, con una larga trayectoria en el Poder Judicial costarricense

Por Libia Solano Meza
Rodrigo Castro Monge, exjefe del Organismo de Investigación Judicial
Rodrigo Castro Monge, exjefe del Organismo de Investigación Judicial, falleció a los 80 años. (Organismo de Investigación Judicial /Organismo de Investigación Judicial)







Libia Solano Meza

Libia Solano Meza

Periodista especializada en la cobertura de salud y bienestar. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas (UIA).

