Motociclista muere tras perder el control y ser atropellado por camión en Matina

El accidente ocurrió en Carrandi, en Matina de Limón, donde el motociclista falleció en el sitio. (Imagen con fin ilustrativo)

Un hombre de apellido Zúñiga, de 27 años, falleció la mañana de este sábado tras un accidente de tránsito ocurrido en Carrandi, en Matina de Limón.

De acuerdo con el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el incidente fue reportado alrededor de las 10 a. m.

Según la versión preliminar, el hombre viajaba en una motocicleta cuando, por razones que se investigan, perdió el control del vehículo y cayó sobre la calzada.

Producto de la caída, fue atropellado por un camión que transitaba por la zona, lo que le provocó la muerte en el sitio.

Agentes judiciales se presentaron al lugar, realizaron el levantamiento del cuerpo y lo remitieron a la Morgue Judicial para la respectiva autopsia.

El caso se mantiene en investigación para determinar las circunstancias exactas del accidente.