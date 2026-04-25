Sucesos

Motociclista muere tras perder el control y ser atropellado por camión en Matina

Hombre de 27 años falleció en el sitio del accidente, ocurrido en Carrandi, en Limón

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Por Cristian Mora
Dos hermanos oriundos de Aguas Zarcas de San Carlos, fallecieron tras el vuelco del vehículo en que viajaban. El accidente ocurrió en la ruta nacional 4, en Vuelta Koper – Tapón de Chilamate.
El accidente ocurrió en Carrandi, en Matina de Limón, donde el motociclista falleció en el sitio. (Imagen con fin ilustrativo) (Foto: Edgar Chi/Foto: Edgar Chinchilla)







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Cristian Mora

Cristian Mora

Bachiller en Periodismo por la Universidad de Costa Rica y estudiante de la Licenciatura en Comunicación Estratégica en esa misma universidad. Interesado en contar historias que dejan huella.

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