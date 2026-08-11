Motociclista muere tras chocar con vehículo en San Antonio de Belén; accidente provoca fuerte congestión vehicular

La colisión entre una motocicleta y un vehículo provocó una fuerte congestión vehicular la mañana de este martes.

Un motociclista falleció la mañana de este martes luego de chocar contra un vehículo en San Antonio de Belén, Heredia.

El accidente ocurrió en las cercanías de Proyecto Gol y de la planta de Panasonic, y provocó una fuerte congestión vehicular durante las primeras horas de la mañana, debido al cierre de ambos carriles, según reportes de tránsito en Waze.

En este momento, se reportan largas presas en dirección hacia Plaza Belén, así como por el sector de Lindora Parque Empresarial, debido a la afectación del tránsito.

La Cruz Roja Costarricense informó que, al llegar al sitio, los socorristas encontraron al hombre fallecido.