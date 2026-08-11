Sucesos

Motociclista muere tras chocar con vehículo en San Antonio de Belén; accidente provoca fuerte congestión vehicular

Accidente ocurrió durante las primeras horas de este martes y provocó el cierre de carriles y largas presas

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Por Cristian Mora
Oficial de la Policía de Tránsito en Costa Rica verifica documentos de un conductor detenido en un operativo de control en carretera.
La colisión entre una motocicleta y un vehículo provocó una fuerte congestión vehicular la mañana de este martes. (Alonso Tenorio)







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Cristian Mora

Cristian Mora

Bachiller en Periodismo por la Universidad de Costa Rica y estudiante de la Licenciatura en Comunicación Estratégica en esa misma universidad. Interesado en contar historias que dejan huella.

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