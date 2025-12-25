Motociclista fallece tras accidente con tráiler en cruce hacia Río Frío

Tras el accidente, la vía entre Sarapiquí y Guápiles fue cerrada temporalmente.

Un hombre de 39 años perdió la vida la tarde de este miércoles luego de un accidente de tránsito ocurrido en el cruce hacia Río Frío, en la vía que comunica la ruta 32 con Sarapiquí.

De acuerdo con la versión brindada a las autoridades por el conductor del tráiler involucrado, el motociclista viajaba de Sarapiquí hacia Guápiles, mientras que el vehículo pesado circulaba detrás, en el mismo sentido.

En determinado momento, el motociclista habría colisionado contra la barrera divisoria de concreto, lo que provocó que cayera sobre la calzada.

Pese a una maniobra realizada por el conductor del tráiler, las llantas del vehículo pasaron sobre el motociclista.

Al sitio se presentó una unidad de la Cruz Roja de Guápiles, cuyos paramédicos confirmaron que la persona ya no presentaba signos vitales.

Tras el accidente, la vía entre Sarapiquí y Guápiles fue cerrada temporalmente.

Oficiales de la Fuerza Pública habilitaron un carril en sentido contrario para permitir el paso de vehículos con destino a San José o Limón. A las 5:20 p. m. se reportaba una congestión vehicular de aproximadamente un kilómetro en sentido hacia Sarapiquí.

La escena quedó custodiada por oficiales de la Fuerza Pública y de la Policía de Tránsito, a la espera de agentes judiciales de Pococí, quienes realizarán la investigación correspondiente y el levantamiento del cuerpo.