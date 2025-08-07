MOPT cierra de nuevo la ruta 32

El cierre de la ruta nacional 32, que comunica San José con Limón, afecta a decenas de conductores quienes se encuentran en el cruce de Río Frío a la espera de la reapertura de la vía. La clausura temporal se debe a un derrumbe.

Mario Vidal es un microempresario quien, luego de 4:30 minutos de haber salido de Bribri de Talamanca con destino a San José, se topó con la sorpresa del cierre del paso.

El hombre aseguró que subir por Vara Blanca de Heredia le agregaría tres horas y media de viaje para llegar a la capital lo que conlleva un gasto extra y tiempo.

Decenas de conductores de tráiler que transportan mercaderías también se ven afectados. Llevan mercaderías destinadas a cadenas de supermercados en la Gran Área Metropolitana, así como bobinas de metal que tienen que ser llevadas a Puntarenas.

Maximiliano Solís es uno de esos conductores, quien se mostró sumamente preocupado porque la mercadería que transporta es muy pesada y temen que los camiones, al quedar en cuesta, tengan una falla mecánica que provoque una emergencia.

“Nosotros debemos de quedar literalmente botados en la carretera y no tenemos dinero, no podemos ir a comprar comida y no sabemos absolutamente nada cuando van a abrir”, expresó el trailero.

Jorge Rodríguez, dueño de un local comercial muy cerca de Quebrada González, aseguró que muchas veces se cierra la vía por unas pocas piedras que caen, lo que perjudica tanto al comercio como a los conductores que deben pasar horas y en ocasiones hasta días atrapados en diferentes puntos de la carretera.

Decenas de conductores quedaron varados en el cruce de Río Frío, tras el cierre de la ruta nacional 32 entre San José y Limón. (Christian Montero/Foto: Reyner Montero)

Rutas alternas

El MOPT informó de que el cierre responde a la caída de material desde la montaña en el kilómetro 28 de la carretera que atraviesa el Parque Nacional Braulio Carrillo.

“Se informará oportunamente, cuando se pueda reabrir el paso, tras la inspección y limpieza. No se puede proyectar una eventual hora de apertura con variables no controlables como la lluvia”, especificó la institución en su cuenta oficial de Facebook.

Si necesita viajar a la zona del Caribe, puede usar las rutas 10 por Turrialba y Siquirres, la que lleva a Bajos de Chilamate - Vuelta de Kooper que están habilitadas para vehículos pesados y la vía que comunica con Vara Blanca que es solo para automotores livianos.