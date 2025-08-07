Sucesos

MOPT cierra de nuevo la ruta 32

Ministerio reportó caída de materiales en kilómetro 28 de la vía hacia Limón

EscucharEscuchar
Por Christian Montero y Reiner Montero

El cierre de la ruta nacional 32, que comunica San José con Limón, afecta a decenas de conductores quienes se encuentran en el cruce de Río Frío a la espera de la reapertura de la vía. La clausura temporal se debe a un derrumbe.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Ruta 32cierrederrumbe
Christian Montero

Christian Montero

Bachiller en Periodismo y licenciado en Comunicación de Mercadeo. Tiene 20 años de experiencia en sucesos, temas judiciales, seguridad y desastres. Cubrió el terremoto de Cinchona, juicios contra expresidentes y fraudes electrónicos. Ganó el Premio ESET 2022 en Seguridad Informática.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.