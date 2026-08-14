Sucesos

Ministro de Justicia denuncia presunta amenaza de muerte contra él y su familia

Gabriel Aguilar acudió a las oficinas centrales del OIJ para interponer la denuncia por una presunta amenaza de muerte

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Por Jailine González Gómez
Conferencia de prensa
Ministro de Justicia denunció ante el OIJ una presunta amenaza de muerte contra él y su familia. (Esteban Bermudez/ebermudez)







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Jailine González Gómez

Jailine González Gómez

Bachiller en Comunicación con énfasis en Periodismo por la Universidad de Costa Rica. Cursó estudios en Ingeniería en Computación en el Tecnológico de Costa Rica. Ha colaborado en proyectos de investigación sobre cultura digital y el uso social de la tecnología.

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