Ministro de Justicia denuncia presunta amenaza de muerte contra él y su familia

Ministro de Justicia denunció ante el OIJ una presunta amenaza de muerte contra él y su familia.

El ministro de Justicia y Paz, Gabriel Aguilar Vargas, interpuso una denuncia por una presunta amenaza de muerte contra él y su familia, según informó el Ministerio de Justicia y Paz.

La denuncia motivó la presencia del jerarca en las oficinas centrales del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

De acuerdo con la información suministrada, los hechos estarían relacionados con un reciente pronunciamiento del Instituto Nacional de Criminología (INC), dependencia del Ministerio de Justicia y Paz.

Ese pronunciamiento se refiere a la liberación de una persona privada de libertad vinculada a una organización criminal.

El Ministerio de Justicia y Paz indicó que no brindará más detalles por razones de seguridad y para no afectar la investigación judicial en curso.