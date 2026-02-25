Miembro de ‘Los Búhos’ recibe condena por atacar con arma de fuego a una mujer en Fray Casiano

El joven de 18 años cayó luego de allanar siete viviendas. Se le decomisaron municiones para pistola y para armas de grueso calibre. Foto: Cortesía OIJ.

Un miembro de la banda criminal “Los Búhos”, afincada en Fray Casiano de Puntarenas, purgará 12 años de prisión por intentar asesinar a una mujer en vía pública en esa misma localidad.

Se trata de Avilés Sancho, un joven de 18 años al momento de los hechos y quien, de acuerdo con el Ministerio Público, habría atacado con un arma de fuego a esta mujer, de apellido Cruz, el 5 de julio del 2024.

Esa noche, la víctima transitaba en una motocicleta sobre la vía pública cuando Avilés le disparó en al menos cuatro ocasiones en el tórax.

De acuerdo con lo expuesto por la Fiscalía de Puntarenas durante el debate, la organización a la que pertenecía Avilés se dedica a actividades delictivas como sicariato, venta de drogas y tráfico de armas.

El imputado ha permanecido en prisión preventiva desde su detención, el 26 de julio de ese mismo año, luego de siete allanamientos en viviendas. Entonces se le decomisaron municiones para pistola y para armas de grueso calibre.

El pasado 24 de febrero se le amplió la medida cautelar por seis meses más, mientras la sentencia queda en firme. El caso se tramitó en el expediente 24-001597-061-PE.

En ese momento, cuando trascendieron los hechos, La Nación reportó que, a raíz de ese tiroteo, murió el abuelo de Cruz, Ricardo Cordero Chacón, de 66 años, quien intentó defenderla. También resultó herido de gravedad otro hombre que no tenía relación con los hechos, de apellidos Chavarría Noguera, de 54 años.

El Organismo de Investigación Judicial de Puntarenas solo relacionaba entonces a Avilés con los disparos contra la motociclista. En apariencia, este hombre no tiene vínculo con el asesinato del adulto mayor ni con la víctima colateral.