Sucesos

Michael Soto, director del OIJ, se sometió a prueba de polígrafo: ‘estoy de acuerdo con que se realice’

El director a. i. del OIJ, Michael Soto, confirmó que se realizó la prueba de polígrafo bajo las condiciones dadas por la presidenta Laura Fernández y anunció el resultado.

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Por Yucsiany Salazar
Los jerarcas del Poder Judicial y Laura Fernández se reunieron en casa presidencial. Laura Fernández, Orlando Aguirre, Patricia Solano, Carlo Díaz, Michael Soto, Fernando Castillo y Rodrigo Fernández.
Michael Soto afirma estar de acuerdo con que los jefes policiales se sometan a la prueba de polígrafo. (Esteban Bermudez/ebermudez)







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Prueba de polígrafoMichael SotoOIJLaura Fernández
Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

Estudió en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Con experiencia en periodismo digital, manejo de redes sociales y producción de contenido audiovisual.

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