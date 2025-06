Menor de 15 años manejaba carro donde tres adolescentes perdieron la vida en La Cruz

Un adolescente de 15 años era quien conducía el vehículo accidentado la tarde de este domingo en La Cruz, Guanacaste, donde él y otras dos adolescentes perdieron la vida tras colisionar contra un camión estacionado.

El director de Tránsito, Oswaldo Miranda, confirmó que según el reporte del accidente, el joven de apellido González, quien falleció en el sitio, no tenía licencia de conducir.

Según el tránsito, el exceso de velocidad habría sido la causa de esta tragedia. (cortesía/Cortesia)

LEA MÁS: Tragedia en La Cruz: tres menores fallecen prensados en violenta colisión

A él lo acompañaban las dos muchachas de 13 años, de apellidos Marenco y Leitón, una de estas también falleció en el sitio y la segunda, que fue trasladada en condición crítica al centro médico local, fue declarada sin vida minutos después.

En ese mismo parte de la Policía de Tránsito se detalla que al momento del accidente el clima estaba “despejado”, además el percance se produjo en una recta “con visibilidad” y en una vía en buen estado y en condición seca.

Según las autoridades, se presume que el exceso de velocidad habría sido la causa de esta fatalidad.

“Es más que evidente que las personas incumplen con los requerimientos para el respectivo manejo adecuado, los permisos y con mucha más razón personas menores de edad que están involucradas en este en este tipo de de incidencias”, dijo Miranda.

El director de Tránsito aprovechó para hacer un llamado a los propietarios de vehículos y responsables de menores de edad, a que no presten sus carros a personas que no cumplen con los requerimientos mínimos para conducir.

Además, urgió la necesidad de seguir las normas de seguridad vial, ya que es común en estos casos que las víctimas no utilicen dispositivos como los cinturones de seguridad.

“En estos casos, donde generalmente existen menores, pues también podríamos llamarlo a esa falta de madurez y de responsabilidad que puedan tener a la hora de conducir. Lamentablemente, perdemos más vidas en carretera y también por un acto irresponsable, no solamente del del dueño del vehículo, sino también de estas personas menores de edad que se atrevieron a conducirlo y con este resultado fatal”, señaló el director de Tránsito.

De acuerdo el reporte de Tránsito, en lo que va del año 270 personas han perdido la vida en el sitio, en accidentes de tránsito. Solo este mes se registran 14 víctimas fatales.

Duelo en Liceo de La Cruz

Los tres menores fallecidos eran estudiantes del Liceo Experimental Bilingüe de La Cruz. Ese centro médico publicó este lunes una esquela y suspendió lecciones para que la comunidad educativa pudiera participar de las honras fúnebres.

El director de ese centro educativo, Flabián Vargas, publicó en el Facebook del centro educativo un sentido mensaje.

“No puedo ni entender lo que están pasando estos padres, si yo como el director de estos muchachos, pasan las horas y no salgo de la consternación, no comprendo cómo dos niñitas de 13 años (casi 14) y uno de 15 años (casi 16) se les apaga su luz tan pronto. No es normal, no es justo, no es correcto, así no tiene que ser; reescriban esto, cambien todo, reinventen las reglas de la vida, los padres no podemos, no debemos enterrar a nuestros niños”, escribió.