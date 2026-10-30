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Sucesos

‘Me dijo que ese viaje no se lo perdía’: allegados recuerdan a las adultas mayores víctimas de accidente en Sarapiquí

Una integrante de los Guías y Scouts, una ama de casa, una vecina de Guápiles y una mujer nicaragüense son las víctimas del vuelco de un autobús en Horquetas de Sarapiquí

Adultas mayores fallecidas en vuelvo de autobús en Sarapiquí
Isabel Brenes, Ramora Ruiz, Marina Castro y Anita García fallecieron luego de que el bus en el que viajaban se volcara en Horquetas de Sarapiquí. La Esquina/Facebook/Guía y Scout 28/Anita García
Natalia Vargas

Jorge Brenes habló con su hermana, Isabel, el día antes de que ella subiera al autobús que se volcó la mañana del miércoles en Sarapiquí de Heredia, con 54 ocupantes que viajaban hacia las aguas termales de La Fortuna, en San Carlos.

“Estaba muy contenta porque iba a ir. Me dijo que ese viaje no se lo perdía. Estaba feliz. Lamentablemente, no llegó”, dijo Jorge a La Nación.

Isabel Brenes, de 62 años, es una de las cuatro víctimas mortales del accidente, cuyas causas permanecen bajo investigación. Junto a ella fallecieron Luz Marina Castro Salas, de 69 años; Ana García Abarca, de 72 años, y una señora nicaragüense identificada como Ramona Ruiz, de 70.