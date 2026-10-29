Muere cuarta víctima del vuelco de autobús en Sarapiquí: mujer de 72 años falleció en hospital

La Cruz Roja Costarricense había confirmado inicialmente la muerte de dos mujeres. Una adulta mayor fue declarada sin signos vitales en el lugar del accidente, mientras que otra falleció durante su traslado en ambulancia hacia el Hospital de Guápiles.
El autobús trasladaba a un grupo de adultos mayores que se dirigía a una excursión a La Fortuna de San Carlos.
Posteriormente, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) confirmó una tercera víctima mortal. Las tres primeras fallecidas respondían a los apellidos Brenes, Ruiz y Castro, de 62, 69 y 70 años, respectivamente. Ruiz era de nacionalidad nicaragüense.
El accidente ocurrió cerca del restaurante Palmitour, en Chiripa de Río Frío, en Horquetas de Sarapiquí. El autobús involucrado sería de la empresa Transportes Transpal, cuya base de operación está en Guápiles (Limón).
La Cruz Roja atendió a 54 pacientes y movilizó cerca de 29 ambulancias y alrededor de 70 cruzrojistas para atender la emergencia.
En su balance final del miércoles, la institución reportó siete pacientes en condición crítica, 32 en condición urgente y 13 que no requirieron traslado a un centro médico.