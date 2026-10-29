Muere cuarta víctima del vuelco de autobús en Sarapiquí: mujer de 72 años falleció en hospital

Una cuarta mujer falleció tras el vuelco de un autobús ocurrido este miércoles 28 de octubre en la ruta 4, en Horquetas de Sarapiquí (Heredia). La nueva víctima mortal es una mujer de apellido García, de 72 años.

La mujer falleció en el Hospital Calderón Guardia, según la nueva información suministrada este jueves 29 de octubre.

Con este fallecimiento, la cifra de víctimas mortales del accidente aumentó a cuatro mujeres.

‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌

