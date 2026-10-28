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Sucesos

Vuelco de autobús en Sarapiquí deja dos mujeres fallecidas y siete pacientes críticos

Cruz Roja confirmó que una adulta mayor murió en el sitio y otra mujer falleció durante su traslado al Hospital de Guápiles

Personal de Bomberos de Costa Rica dentro de la unidad accidentada en ruta 4, a la altura de Sarapiquí atendiendo pacientes.
Personal de Bomberos de Costa Rica dentro de la unidad accidentada en ruta 4, a la altura de Sarapiquí atendiendo los pacientes tras el vuelco en la ruta 4. Bomberos de

Juan Fernando Lara Salas y Jailine González Gómez

Dos mujeres murieron y otras siete personas fueron clasificadas en condición crítica tras el vuelco de un autobús ocurrido este miércoles en la ruta 4, en Chiripa de Río Frío, en Horquetas de Sarapiquí (Heredia).

La Cruz Roja Costarricense confirmó, en su balance final, que una adulta mayor fue declarada sin signos vitales en la escena, mientras que una segunda mujer adulta falleció durante su traslado en ambulancia hacia el Hospital de Guápiles.

La institución informó que atendió a 54 pacientes como parte de la emergencia. De ese total, siete fueron clasificados en condición crítica, 32 en condición urgente y 13 no requirieron traslado a un centro médico.