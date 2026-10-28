Vuelco de autobús en Sarapiquí deja dos mujeres fallecidas y siete pacientes críticos

Dos mujeres murieron y otras siete personas fueron clasificadas en condición crítica tras el vuelco de un autobús ocurrido este miércoles en la ruta 4, en Chiripa de Río Frío, en Horquetas de Sarapiquí (Heredia).
La Cruz Roja Costarricense confirmó, en su balance final, que una adulta mayor fue declarada sin signos vitales en la escena, mientras que una segunda mujer adulta falleció durante su traslado en ambulancia hacia el Hospital de Guápiles.
La institución informó que atendió a 54 pacientes como parte de la emergencia. De ese total, siete fueron clasificados en condición crítica, 32 en condición urgente y 13 no requirieron traslado a un centro médico.
Los pacientes fueron trasladados a diferentes centros médicos, entre ellos la Clínica de Río Frío, la Clínica de Puerto Viejo de Sarapiquí, el Hospital de Guápiles, el Hospital San Carlos y el Hospital San Vicente de Paúl, en Heredia, de acuerdo con su condición y las coordinaciones realizadas para su atención.
El accidente ocurrió cerca del restaurante Palmitour, unos 400 metros en dirección a Puerto Viejo. La unidad involucrada sería de la empresa Transportes Transpal, cuya base de operación está en Guápiles (Limón).
La Cruz Roja Costarricense informó que movilizó cerca de 29 ambulancias y alrededor de 70 cruzrojistas, entre paramédicos, médicos, enfermeros, socorristas y rescatistas, para atender la emergencia.
Para reforzar las labores de atención prehospitalaria, se desplazaron unidades y personal especializado de Heredia, Limón, Alajuela, San José y la Dirección Nacional de Respuesta a Emergencias (DINARE), además de recursos de la zona donde ocurrió el accidente.
Vuelco de autobús en Sarapiquí
Durante las labores de rescate, cuatro personas quedaron prensadas dentro del autobús, por lo que los equipos de emergencia utilizaron equipo especializado para realizar las maniobras de liberación.
El Cuerpo de Bomberos de Costa Rica informó que el autobús quedó volcado sobre uno de sus costados y que, en una primera evaluación, había al menos seis personas atrapadas dentro del vehículo. Además, reportó un derrame de combustible en el lugar.
Vuelco de bus en Horquetas de Sarapiquí, video cortesía