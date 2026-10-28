Bus accidentado en Sarapiquí no tenía autorización para operar en esa ruta, confirma CTP

El autobús que se volcó este miércoles en la Ruta 4, en Chiripa de Río Frío, en Horquetas de Sarapiquí (Heredia), no estaba autorizado para dar servicio en esa ruta, confirmó el Consejo de Transporte Público (CTP) del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT).
El accidente dejó dos mujeres fallecidas y siete personas en condición crítica. La unidad, que pertenece a la empresa Transportes Transpal de Guápiles (Limón), habría estado en esa vía como parte de un paseo para un grupo de personas, en su mayoría adultos mayores.
En respuesta a consultas de este medio, el Departamento de Administración de Concesiones del CTP indicó el CTP indicó que el vehículo cuenta con un permiso de operación vigente, pero para el transporte de estudiantes y no para la ruta en la que ocurrió el percance.
La entidad indicó que el vehículo tiene al día la revisión técnica (Dekra) y la póliza de seguros del Instituto Nacional de Seguros (INS). También señaló que la unidad está dentro del rango de vida útil establecido para este tipo de vehículos.
El CTP informó que abrió una investigación de oficio contra la empresa por lo ocurrido y por la unidad involucrada.
Los resultados serán elevados a la Junta Directiva “con la mayor brevedad”, precisó la entidad.
El balance de la emergencia
La Cruz Roja Costarricense informó, en su balance final, que una mujer adulta mayor fue declarada sin signos vitales en la escena. Una segunda mujer falleció durante el traslado en ambulancia al Hospital de Guápiles.
La institución atendió a 54 pacientes: siete en condición crítica, 32 en condición urgente y 13 que no requirieron traslado a un centro médico.
Los heridos fueron llevados a la Clínica de Río Frío, la Clínica de Puerto Viejo de Sarapiquí, el Hospital de Guápiles, el Hospital San Carlos y el Hospital San Vicente de Paúl, en Heredia, según su condición.
Por su parte, el Cuerpo de Bomberos reportó que extrajo a 54 personas del interior del autobús que quedó volcado sobre uno de sus costados. En una primera evaluación, había al menos seis personas atrapadas. Bomberos también reportó un derrame de combustible en el sitio.