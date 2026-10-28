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Sucesos

Bus accidentado en Sarapiquí no tenía autorización para operar en esa ruta, confirma CTP

Unidad de empresa Transportes Transpal tenía permiso para trasladar estudiantes; Consejo de Transporte Público abrió investigación de oficio contra prestador

Algunos pasajeros y testigos del incidente ayudaron al personal de bomberos en Sarapiquí a sacar a los pasajeros de la unidad accidentada.
Algunos pasajeros y testigos del incidente ayudaron al personal de bomberos en Sarapiquí a sacar a los pasajeros de la unidad accidentada. Bomberos de

Juan Fernando Lara Salas y Patricia Recio

El autobús que se volcó este miércoles en la Ruta 4, en Chiripa de Río Frío, en Horquetas de Sarapiquí (Heredia), no estaba autorizado para dar servicio en esa ruta, confirmó el Consejo de Transporte Público (CTP) del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT).

El accidente dejó dos mujeres fallecidas y siete personas en condición crítica. La unidad, que pertenece a la empresa Transportes Transpal de Guápiles (Limón), habría estado en esa vía como parte de un paseo para un grupo de personas, en su mayoría adultos mayores.

En respuesta a consultas de este medio, el Departamento de Administración de Concesiones del CTP indicó el CTP indicó que el vehículo cuenta con un permiso de operación vigente, pero para el transporte de estudiantes y no para la ruta en la que ocurrió el percance.