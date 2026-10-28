AñadirLa Nacióncomo fuente preferida en

Sucesos

OIJ identifica a las tres mujeres fallecidas en vuelco de autobús en Sarapiquí

La Cruz Roja Costarricense confirmó que atendió a 54 pacientes como parte de la emergencia.

Bomberos reportó 54 personas extraídas del interior de la unidad del autobús de la empresa Transportes Transpal de Guápiles.
El OIJ identificó a las tres mujeres fallecidas en el vuelco de un autobús en Sarapiquí, Heredia. Las víctimas tenían 62, 69 y 70 años. Una de ellas murió en el Hospital de Guápiles. Bomberos de
Silvia Ureña Corrales

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) confirmó la identidad de las tres mujeres fallecidas por el vuelco de un autobús ocurrido la mañana de este miércoles 28 de octubre, en la ruta 4, en Chiripa de Río Frío, Horquetas de Sarapiquí, Heredia.

Las víctimas son tres mujeres de apellidos Brenes, Ruiz y Castro, de 62, 69 y 70 años. La Policía Judicial informó que Ruiz era de nacionalidad nicaragüense.

En un primer reporte, el OIJ confirmó el fallecimiento de Brenes y Ruiz. Sin embargo, una hora después la institución informó sobre una tercera víctima mortal.