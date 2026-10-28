OIJ identifica a las tres mujeres fallecidas en vuelco de autobús en Sarapiquí

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) confirmó la identidad de las tres mujeres fallecidas por el vuelco de un autobús ocurrido la mañana de este miércoles 28 de octubre, en la ruta 4, en Chiripa de Río Frío, Horquetas de Sarapiquí, Heredia.

Las víctimas son tres mujeres de apellidos Brenes, Ruiz y Castro, de 62, 69 y 70 años. La Policía Judicial informó que Ruiz era de nacionalidad nicaragüense.

En un primer reporte, el OIJ confirmó el fallecimiento de Brenes y Ruiz. Sin embargo, una hora después la institución informó sobre una tercera víctima mortal.

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