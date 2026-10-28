OIJ identifica a las tres mujeres fallecidas en vuelco de autobús en Sarapiquí

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) confirmó la identidad de las tres mujeres fallecidaspor el vuelco de un autobús ocurrido la mañana de este miércoles 28 de octubre, en la ruta 4, en Chiripa de Río Frío, Horquetas de Sarapiquí, Heredia.
Las víctimas son tres mujeres de apellidos Brenes, Ruiz y Castro, de 62, 69 y 70 años. La Policía Judicial informó que Ruiz era de nacionalidad nicaragüense.
En un primer reporte, el OIJ confirmó el fallecimiento de Brenes y Ruiz. Sin embargo, una hora después la institución informó sobre una tercera víctima mortal.
Se trata de Castro, de 69 años, quien falleció en el Hospital de Guápiles, centro médico al que ingresó tras el accidente.
El vuelco del autobús provocó una amplia movilización de cuerpos de emergencia hacia la ruta 4 durante la mañana de este miércoles.
La Cruz Roja Costarricense confirmó que atendió a 54 pacientes como parte de la emergencia. De ese total, siete fueron clasificados en condición crítica y 32 en condición urgente.
Además, 13 personas no requirieron traslado a un centro médico, según el reporte de la institución.
Colaboraron en esta información Juan Fernando Lara y Jailine González.